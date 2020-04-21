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Иркутские медики не выявили ни одного зараженного COVD-19 за сутки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Медики в Иркутской области не выявили ни одного зараженного коронавирусной инфекцией за сутки. Всего подтверждено 75 диагнозов COVID-19, сообщил региональный оперативный штаб.

Сейчас в больнице находятся 59 человек, девять из них — из обсерваторов. Выздоровело и выписалось 13 пациентов, трое скончались. Третий человек с диагнозом коронавирусной инфекции скончался в Иркутске в понедельник.

Первый умерший, по мнению медиков, был заражен сразу двум штаммами вируса, так как контактировал с двумя инфицированными: один с приезжим из Таиланда, второй — с гражданином из Бурятии.

Второй погибший — 88-летний мужчина — также был переведен на искусственную вентиляцию легких. Но у него были сопутствующие заболевания.

Тема: Распространение коронавируса
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