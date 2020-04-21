СК проверит данные о сбитом полицейским мальчике в Хакасии

Следователи проверяют информацию о травмировании ребенка полицейским в Хакасии, мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает СУ СК РФ по региону.

Мать ребенка сообщила местным СМИ, что полицейский покупал молоко на предприятии, где она работала в селе Вершина-Биджа Усть-Абаканского района. Она просила довезти ее восьмилетнего сына до дома. Кода вернулась, увидела ребенка на полу. Он был в крови и без сознания.

Мать заподозрила, что полицейский сбил мальчика, но тот утверждает, что ребенок, видимо, упал с высоты. Но при этом силовик сменил машину, его старую никто не видел. Ребенок находится в больнице в коме.

Следователи начали проверку по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью ребенка. По результатам проверки будет принято о возбуждении уголовного дела.