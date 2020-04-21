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Максим Фадеев и Валерия сняли клип в самоизоляции

Источник:
Sibnet.ru
167 0

Клип на песню «До предела» показывает пустынную Москву, а герои композиции Максим Фадеев и Валерия находятся в самоизоляции.

«Собрали все эмоции, которые в нас бурлят в эти сложные времена, и превратили их в клип», — написал Фадеев про клип в Instagram.

Продюсер рассказал, что клип снимали в режиме самоизоляции, а операторы даже не входили в дом и снимали через окна.

«Самое удивительное, что это, безусловно, была вынужденная мера, но, как мне кажется, такая картинка как нельзя лучше отражает настроение песни. Искусство всегда найдет дорогу, в любых условиях», — сказал Фадеев.

Режиссером клипа выступил муж Валерии Иосиф Пригожин. Зрители положительно оценили работу, оставив несколько тысяч лайков против сотни дизлайков.

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Топ комментариев

SEREGALG

я понять не могу вы че так Русских гнобите ?!за то все для приезжих!!!!!

Uynachalnica

А еще право голоса за поправки предоставить!

senik

И квартиры всем дать бесплатно (сарказм, если что)

scorpion2777

Ахеджакова на очереди: -Простите нас Зулейхи.

Ыкота

За кордон их нужно уравнивать.