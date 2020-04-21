Автолюбители стали «гонять» на карантине

Автомобилисты в период режима самоизоляции больше нарушают правила дорожного движения, подавляющее большинство из них — превышение скоростного режима, такие данные представил автомобильный портал «Дром».

Согласно данным приложения «Дром», общее число нарушений ПДД увеличилось на 18,5%, из них 96% – это наказания за превышение скорости и повторное превышение скоростного режима, количество оплат штрафов выросло на 29%.

Аналитики сравнивали период до карантина — с 15 марта по 29 марта — с двумя неделями самоизоляции – 30 марта по 15 апреля 2020 года. Данные включают в себя штрафы, оплаченные по всей стране.

По их специалистов, причин, почему люди «гоняют» на карантине, несколько. В первую очередь пустые дороги провоцируют водителей «притопить». Возможно, россияне обрадовались объявленным президентом «каникулам» и рванули за город. Ведь именно на междугородних трассах чаще встречаются камеры видеофиксации нарушений ПДД.

В недавнем опросе на сайте «Дома сидите безвылазно?» 49% россиян выбрали вариант «Нет, каждый день вне дома», еще 22% «Нет, хотя бы раз в день выползаю на улицу». Выходят по делам пару раз за неделю 19% и всего 7% респондентов полноценно соблюдают режим самоизоляции.