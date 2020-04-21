Забайкальцев предупредили о возможном продлении изоляции до июля

Режим самоизоляции может быть продлен до конца июля, если ситуация с распространением коронавируса осложнится, сообщил министр экономразвития Забайкальского края Александр Бардалеев, отвечая на вопросы предпринимателей.

По словам министра, ситуация с коронавирусом сейчас сложная, и стоит ожидать того, что ограничительные мероприятия, в том числе и для бизнеса, могут быть продлены до конца июля. По крайней мере, нужно быть к этому готовым, цитирует БардеелеваZabnews.

Если в ближайшие недели количество заболевших не будет увеличиваться, то режим самоизоляции в Забайкалье может быть смягчен, добавил он. Поэтому крайне важно, чтобы люди, у которых работа не требует физического присутствия в кабинете или офисе, оставались дома.