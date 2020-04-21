НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Забайкальцев предупредили о возможном продлении изоляции до июля

Источник:
Sibnet.ru
257 2
Фото: © Sibnet.ru

Режим самоизоляции может быть продлен до конца июля, если ситуация с распространением коронавируса осложнится, сообщил министр экономразвития Забайкальского края Александр Бардалеев, отвечая на вопросы предпринимателей.

По словам министра, ситуация с коронавирусом сейчас сложная, и стоит ожидать того, что ограничительные мероприятия, в том числе и для бизнеса, могут быть продлены до конца июля. По крайней мере, нужно быть к этому готовым, цитирует БардеелеваZabnews.

Если в ближайшие недели количество заболевших не будет увеличиваться, то режим самоизоляции в Забайкалье может быть смягчен, добавил он. Поэтому крайне важно, чтобы люди, у которых работа не требует физического присутствия в кабинете или офисе, оставались дома.

Еще по теме
Парикмахеры Бурятии вышли с «карантина»
Почта России бесплатно доставит на дом посылки AliExpress Plus
Медведев заявил о коллапсе в ряде отраслей экономики
Бизнес предложил ввести в России продуктовые карточки
смотреть все
Экономика #Торговля #Рынок труда
КАРТИНА ДНЯ
•
Самоизоляцию продлят на майские праздники
•
Эксперты объяснили катастрофическое падение цен на нефть
•
Автолюбители стали «гонять» на карантине
•
Бюджет России пополнится 1,05 трлн рублей от продажи Сбербанка
Подробности
•
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
•
Клещи проснулись: стоит ли страховаться?
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Как уйти на кредитные каникулы?
Как это работает
•
Интим на расстоянии: как работают умные секс-игрушки 18+
•
Примерка онлайн: выбираем по отзывам и размерной сетке
•
Как провести онлайн-совещание: программы для видеочатов
•
Недоказанная эффективность: как действует оксолиновая мазь?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Библионочь в Новосибирске пройдет онлайн
Сибирь 21.04.2020 12:51
Карту заражений COVID-19 создали в Забайкалье
Сибирь 21.04.2020 12:35
Антивирусное средство из шелухи и чая создали в Сибири
Сибирь 21.04.2020 12:10
Число заболевших COVID-19 на Алтае резко выросло из-за рабочих рудника
Сибирь 21.04.2020 12:02
Самое популярное
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
20514
Врач развенчал мифы об алкоголе
7888
Коронавирус нашли у рабочих-вахтовиков в Горном Алтае
6474
Семья с детьми заболела COVID-19 в Горно-Алтайске
5849
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Самоизоляцию продлят на майские праздники
•
Эксперты объяснили катастрофическое падение цен на нефть
•
Автолюбители стали «гонять» на карантине
•
Бюджет России пополнится 1,05 трлн рублей от продажи Сбербанка
Как это работает
•
Интим на расстоянии: как работают умные секс-игрушки 18+
•
Примерка онлайн: выбираем по отзывам и размерной сетке
•
Как провести онлайн-совещание: программы для видеочатов
•
Недоказанная эффективность: как действует оксолиновая мазь?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
•
Как провести онлайн-совещание: программы для видеочатов
•
Антикризисный интернет: Ростелеком расширил возможности
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
Мультимедиа
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
Sibnet.Ru
Топ комментариев

SEREGALG

я понять не могу вы че так Русских гнобите ?!за то все для приезжих!!!!!

Uynachalnica

А еще право голоса за поправки предоставить!

senik

И квартиры всем дать бесплатно (сарказм, если что)

scorpion2777

Ахеджакова на очереди: -Простите нас Зулейхи.

Ыкота

За кордон их нужно уравнивать.