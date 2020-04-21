Бюджет России пополнится 1,05 трлн рублей от продажи Сбербанка

Российский бюджет до 1 июня пополнится на 1,05 триллиона рублей в результате продажи Центральным Банком России пакета акций Сбербанка, говорится в распоряжении правительства России.

«От продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества Сбербанк России перечисляются в федеральный бюджет и передаются в казну Российской Федерации до 1 июня 2020 года <…> 1050 млрд рублей и в виде прав требований до 500 млрд 450 млн рублей», говорится в документе.

О завершении сделки по покупке правительством акций Сбербанка сообщалось ранее, 10 апреля. Сумма сделки составила 2,14 триллиона рублей. По словам источников «Известий», изначально сумма должна была быть на 300 миллиардов рублей больше, но скорректировалась из-за удешевления акций банка на Московской бирже. С момента объявления о сделке (в феврале) они обвалились на 20%.

Президент России Владимир Путин 18 марта подписал закон о покупке правительством у Центробанка 52,3% обыкновенных акций Сбербанка. В документе уточняется, что продажа акций производится по средневзвешенной цене.

Законопроект о выкупе акций Сбербанка разработали Минфин России и ЦБ. Отмечалось, что при совмещении Центробанком роли акционера, регулятора и надзорного органа возникает конфликт интересов. По словам специалистов, продажа акций должна его разрешить и добиться равноудаленности ЦБ от участников финансового рынка.