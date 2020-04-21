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Правительство ускорило ввоз в Россию медицинских товаров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении и ускорении беспошлинного ввоза в страну медицинских товаров для борьбы против коронавируса, говорится на сайте российского правительства.

«Михаил Мишустин подписал постановление, которое упростит и ускорит беспошлинный ввоз в страну медицинских товаров для борьбы с коронавирусом. Речь идет о тестах на COVID-19, аппаратах искусственной вентиляции легких, медицинских масках, защитных костюмах», — сказано в пояснительно записке к документу.

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Такую продукцию 16 марта по 30 сентября можно ввозить без уплаты таможенных пошлин при условии, что она предназначена для безвозмездной передачи медучреждениям.

Целевое назначение товаров должно подтверждаться документом. Ранее его выдавали уполномоченные органы госвласти регионов. Теперь такие полномочия также закреплены за Минпромторгом и Минздравом. Это ускорит процесс получения разрешений.

Тема: Распространение коронавируса
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Sibnet.Ru
Топ комментариев

SEREGALG

я понять не могу вы че так Русских гнобите ?!за то все для приезжих!!!!!

Uynachalnica

А еще право голоса за поправки предоставить!

senik

И квартиры всем дать бесплатно (сарказм, если что)

scorpion2777

Ахеджакова на очереди: -Простите нас Зулейхи.

Ыкота

За кордон их нужно уравнивать.