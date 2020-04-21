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Мужчина с COVID-19 умер в возрасте 38 лет в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства КНР

Мужчина в возрасте 38 лет с диагнозом «коронавирусная инфекция» умер в Новосибирске. Это четвертый случай смерти пациента с COVID-19 в регионе, сообщил областной оперативный штаб.

Пневмония у него развилась на фоне серьезных патологий. В анамнезе – морбидное ожирение, сахарный диабет, кардиопатия, сердечно-сосудистая недостаточность.

По данным оперативного штаба на вечер понедельника в Новосибирской области зарегистрировано 132 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 16 пациентов выписаны с отрицательными результатами тестов. Четыре человека скончались.

Под медицинским наблюдением в Новосибирской области остаются более 2 тысячи человек, свыше 10 тысяч жителей сняты с наблюдения.

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Топ комментариев

SEREGALG

я понять не могу вы че так Русских гнобите ?!за то все для приезжих!!!!!

Uynachalnica

А еще право голоса за поправки предоставить!

senik

И квартиры всем дать бесплатно (сарказм, если что)

scorpion2777

Ахеджакова на очереди: -Простите нас Зулейхи.

Ыкота

За кордон их нужно уравнивать.