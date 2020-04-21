Мужчина с COVID-19 умер в возрасте 38 лет в Новосибирске

Мужчина в возрасте 38 лет с диагнозом «коронавирусная инфекция» умер в Новосибирске. Это четвертый случай смерти пациента с COVID-19 в регионе, сообщил областной оперативный штаб.

Пневмония у него развилась на фоне серьезных патологий. В анамнезе – морбидное ожирение, сахарный диабет, кардиопатия, сердечно-сосудистая недостаточность.



По данным оперативного штаба на вечер понедельника в Новосибирской области зарегистрировано 132 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 16 пациентов выписаны с отрицательными результатами тестов. Четыре человека скончались.



Под медицинским наблюдением в Новосибирской области остаются более 2 тысячи человек, свыше 10 тысяч жителей сняты с наблюдения.