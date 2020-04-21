Самоизоляцию решили продлить на майские праздники

Режим самоизоляции затронет майские праздники, а также рабочие дни между ними — это основной сценарий, который рассматривают федеральные власти.

Майские праздники, скорее всего, станут продолжением режима самоизоляции, а рабочие дни между ними — объявлены нерабочими, пишет РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом обсуждения вопроса.

По производственному календарю, утвержденному еще в прошлом году, майские праздники должны продлиться восемь дней — с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11 мая. Между ними три рабочих дня — с 6 по 8 мая.

Также власти рассматривают продление режима нерабочих недель до середины мая, а в случае негативного сценария — до 1 июня.

«На сегодняшний день предпосылок и оснований, что в майские праздники можно будет работать, нет, обсуждать эту тему сейчас беспредметно», — заявляла на прошлой неделе председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе видеоконференции.

Президент Владимир Путин в понедельник заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден.

По данным на 20 апреля, в России зарегистрировано более 47,1 тысячи заражений коронавирусом, 405 человек скончались.