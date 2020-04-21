НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Самоизоляцию решили продлить на майские праздники

Источник:
Sibnet.ru
171 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Режим самоизоляции затронет майские праздники, а также рабочие дни между ними — это основной сценарий, который рассматривают федеральные власти.

Майские праздники, скорее всего, станут продолжением режима самоизоляции, а рабочие дни между ними — объявлены нерабочими, пишет РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом обсуждения вопроса.

По производственному календарю, утвержденному еще в прошлом году, майские праздники должны продлиться восемь дней — с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11 мая. Между ними три рабочих дня — с 6 по 8 мая.

Также власти рассматривают продление режима нерабочих недель до середины мая, а в случае негативного сценария — до 1 июня.

«На сегодняшний день предпосылок и оснований, что в майские праздники можно будет работать, нет, обсуждать эту тему сейчас беспредметно», — заявляла на прошлой неделе председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе видеоконференции.

Президент Владимир Путин в понедельник заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден.

По данным на 20 апреля, в России зарегистрировано более 47,1 тысячи заражений коронавирусом, 405 человек скончались.

Тема: Распространение коронавируса
Правительство ускорило ввоз в Россию медицинских товаров
Мужчина с COVID-19 умер в возрасте 38 лет в Новосибирске
Число больных COVID-19 в Бурятии увеличилось на 28 человек за сутки
«Яндекс» начал делать бесплатные тесты на коронавирус
смотреть все
Экономика #Рынок труда #Россия #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Самоизоляцию продлят на майские праздники
•
Эксперты объяснили катастрофическое падение цен на нефть
•
Правительство ускорило ввоз в Россию медицинских товаров
•
Российские банки запустили льготную ипотеку
Подробности
•
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
•
Клещи проснулись: стоит ли страховаться?
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Как уйти на кредитные каникулы?
Как это работает
•
Примерка онлайн: выбираем по отзывам и размерной сетке
•
Как провести онлайн-совещание: программы для видеочатов
•
Недоказанная эффективность: как действует оксолиновая мазь?
•
Черный чай: что находится внутри пакетика?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
ФК «Зенит» в Иркутске задолжал футболистам 12 млн рублей
Сибирь 21.04.2020 10:30
Мужчина с COVID-19 умер в возрасте 38 лет в Новосибирске
Сибирь 21.04.2020 09:49
Число больных COVID-19 в Бурятии увеличилось на 28 человек за сутки
Сибирь 21.04.2020 09:36
Вши напугали Забайкалье больше коронавируса
Сибирь 20.04.2020 20:52
Самое популярное
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
19669
Врач развенчал мифы об алкоголе
7739
Коронавирус нашли у рабочих-вахтовиков в Горном Алтае
6395
Семья с детьми заболела COVID-19 в Горно-Алтайске
5534
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Самоизоляцию продлят на майские праздники
•
Эксперты объяснили катастрофическое падение цен на нефть
•
Правительство ускорило ввоз в Россию медицинских товаров
•
Российские банки запустили льготную ипотеку
Как это работает
•
Примерка онлайн: выбираем по отзывам и размерной сетке
•
Как провести онлайн-совещание: программы для видеочатов
•
Недоказанная эффективность: как действует оксолиновая мазь?
•
Черный чай: что находится внутри пакетика?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
•
Как провести онлайн-совещание: программы для видеочатов
•
Антикризисный интернет: Ростелеком расширил возможности
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
Мультимедиа
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
Sibnet.Ru
Топ комментариев

SEREGALG

я понять не могу вы че так Русских гнобите ?!за то все для приезжих!!!!!

Uynachalnica

А еще право голоса за поправки предоставить!

senik

И квартиры всем дать бесплатно (сарказм, если что)

scorpion2777

Ахеджакова на очереди: -Простите нас Зулейхи.

Ыкота

За кордон их нужно уравнивать.