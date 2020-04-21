Число больных COVID-19 в Бурятии увеличилось на 28 человек за сутки

Количество больных коронавирусной инфекцией в Бурятии увеличилось за сутки на 28 человек и составило 153 инфицированных, сообщила пресс-служба республиканского Минздрава.



За все время успешно завершили лечение и выписались из больницы 43 человека, умерло два человека. В инфекционных стационарах продолжают лечение 85 пациентов, 23 заболевших – из числа прибывших из Ямало-Ненецкого автономного округа. Они находятся в обсерваторе. Сейчас их перевозят в больницу.



В больнице находится 12 детей с COVID-19, их состояние удовлетворительное. Больных с внебольничной пневмонией – 45 человек, из них с коронавирусной инфекцией – 28. В реанимации находится четыре тяжелых взрослых пациента с COVID-19, один больной – на аппарате ИВЛ.