Эксперты объяснили катастрофическое падение цен на нефть

Обвал цены нефти WTI произошел из-за окончания срока фьючерсов и переполненных хранилищ, считают эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
«Цены на нефть марки WTI обвалились более чем на 300% и ушли в отрицательную зону. Такая ситуация связана с приближающейся экспирацией (окончанием обращения на рынке срочных контрактов) фьючерсов на нефть WTI 21 апреля и нехваткой мощностей хранения», — приводит ТАСС анализ АКРА.
Аналитики отмечают, что данные контракты были поставочными. Обычно перед истечением срока контрактов хеджеры (страховые компании на фьючерсном рынке) выкупают ранее проданные контракты.
Но сейчас добывающие компании, которые продавали фьючерсы в целях снижения рисков, не стали их покупать и готовы поставить сырье по любой цене, поскольку хранилища переполнены, а доход от продажи они получили за счет того, что вовремя продали фьючерс.
«В итоге спекулянты не могут продать фьючерсы обратно хеджерам, при этом физическая нефть им не нужна, и они готовы доплачивать за то, чтобы сырье забрали. Подобная ситуация на финансовом рынке называется "угол"», — поясняли аналитики.
По мнению экспертов, данная динамика нефтяных цен позволяет предположить, что во вторник на заседании Железнодорожной комиссии Техаса, курирующей добычу нефти в крупнейшем нефтедобывающем штате США, будет принято решение о введении ограничений на добычу нефти в Техасе.