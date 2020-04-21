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Эксперты объяснили катастрофическое падение цен на нефть

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Обвал цены нефти WTI произошел из-за окончания срока фьючерсов и переполненных хранилищ, считают эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

«Цены на нефть марки WTI обвалились более чем на 300% и ушли в отрицательную зону. Такая ситуация связана с приближающейся экспирацией (окончанием обращения на рынке срочных контрактов) фьючерсов на нефть WTI 21 апреля и нехваткой мощностей хранения», — приводит ТАСС анализ АКРА.

Аналитики отмечают, что данные контракты были поставочными. Обычно перед истечением срока контрактов хеджеры (страховые компании на фьючерсном рынке) выкупают ранее проданные контракты.

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Но сейчас добывающие компании, которые продавали фьючерсы в целях снижения рисков, не стали их покупать и готовы поставить сырье по любой цене, поскольку хранилища переполнены, а доход от продажи они получили за счет того, что вовремя продали фьючерс.

«В итоге спекулянты не могут продать фьючерсы обратно хеджерам, при этом физическая нефть им не нужна, и они готовы доплачивать за то, чтобы сырье забрали. Подобная ситуация на финансовом рынке называется "угол"», — поясняли аналитики.

По мнению экспертов, данная динамика нефтяных цен позволяет предположить, что во вторник на заседании Железнодорожной комиссии Техаса, курирующей добычу нефти в крупнейшем нефтедобывающем штате США, будет принято решение о введении ограничений на добычу нефти в Техасе.

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