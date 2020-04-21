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Цена российской нефти упала до отрицательных значений

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Российская нефть марки Urals начала торговаться по отрицательной цене. Продавец доплачивает покупателю по 2 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Ранее в понедельник обвалились до исторического рекорда цены на американскую нефть WTI. Сначала стоимость барреля достигла нулевых значений, а затем стала отрицательной и доходила до 55 долларов за баррель, который доплачивал продавец.

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Торги в Нью-Йорке с поставкой в мае завершились на отметке минус 37,63 доллара, в итоге марка за сутки подешевела на 300%. Одновременно упала стоимость североморской марки Brent — до 25 долларов за баррель.

Эксперты объясняют беспрецедентные цены на рынке энергоносителей тем, что хранить сырье негде. Спрос резко упал, при этом все хранилища заполнены. Так, на рынке США поставки нефти сейчас в семь раз превышают потребление.

ОПЕК ожидает, что в 2020 году будет зафиксировано рекордное падения спроса на нефть. В ближайшее время участники рынка приступят к снижению объемов добычи на 10 миллионов баррелей в сутки, однако аналитики сомневаются, что такой шаг поможет стабилизировать рынок.

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