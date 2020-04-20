Вши напугали Забайкалье больше коронавируса

Общественные бани в Забайкалье не будут закрывать на «карантин» из-за опасения вспышки педикулеза среди жителей частного сектора, сообщил зампред краевого правительства Андрей Гурулев.

«У нас многие живут в частном секторе и у них существует потребность в общественных банях. Если нам сейчас их закрыть, мы можем получить массовый педикулез», — заявил он в ходе прямой линии ГТРК «Чита».



Он также объяснил, почему правительство разрешило работать парикмахерским. По его словам, жители края засыпали чиновников жалобами на закрытые цирюльни. В итоге власти разрешили сотрудникам салонов красоты и парикмахерских выйти на работу.

В Бурятии в понедельник также парикмахерские начали работу, кроме находящихся в торговых центрах и комплексах. К ним тоже предъявляют ряд жестких требований по соблюдению безопасности.

Среди них разрешение на оказание парикмахерских услуг только по предварительной записи. Специалисты, находящиеся на самоизоляции не вправе выходить на работу, так же как и парикмахеры с симптомами ОРВИ.