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Российские банки запустили льготную ипотеку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российские банки с 20 апреля начали принимать заявки от граждан, желающих получить ипотеку под 6,5% годовых в рамках программы льготного жилищного кредитования, свидетельствуют сообщения на сайтах кредитных учреждений.

Так, старт льготной ипотеки объявили банки ВТБ, «Альфа-Банк», Промсвязьбанк и ряд других. Заемщикам предлагается ставка на уровне 6-6,5%. Получить ипотеку на льготных условиях можно до 1 ноября 2020 года.

Сниженная ставка будет действовать в течение всего периода кредитования. В рамках программы можно приобрести жилье в новостройке, при этом максимальная стоимость квартиры ограничена, в регионах России она составит максимум 3 миллиона рублей.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что в России будет запущена специальная льготная ипотечная программа, направленная на поддержку строительной отрасли и граждан в период распространения коронавируса.

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SEREGALG

я понять не могу вы че так Русских гнобите ?!за то все для приезжих!!!!!

scorpion2777

Ахеджакова на очереди: -Простите нас Зулейхи.

Uynachalnica

А еще право голоса за поправки предоставить!

Plaguer

Ну а как он ещё мог высказаться, на то он и враг.

senik

И квартиры всем дать бесплатно (сарказм, если что)