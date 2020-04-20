Российские банки запустили льготную ипотеку

Российские банки с 20 апреля начали принимать заявки от граждан, желающих получить ипотеку под 6,5% годовых в рамках программы льготного жилищного кредитования, свидетельствуют сообщения на сайтах кредитных учреждений.

Так, старт льготной ипотеки объявили банки ВТБ, «Альфа-Банк», Промсвязьбанк и ряд других. Заемщикам предлагается ставка на уровне 6-6,5%. Получить ипотеку на льготных условиях можно до 1 ноября 2020 года.

Сниженная ставка будет действовать в течение всего периода кредитования. В рамках программы можно приобрести жилье в новостройке, при этом максимальная стоимость квартиры ограничена, в регионах России она составит максимум 3 миллиона рублей.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что в России будет запущена специальная льготная ипотечная программа, направленная на поддержку строительной отрасли и граждан в период распространения коронавируса.