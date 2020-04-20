Зараженная COVID-19 школьница напугала журналиста

Зараженная коронавирусом 17-летняя девушка, у которой заболевание проходит в тяжелой форме, удивила журналиста Антона Красовского.

Известный по работе с RT Красовский посетил клинический госпиталь Лапино и пообщался с больными COVID-19. Ему показали молодую пациентку, которая заразилась, не имея каких-либо отягчающих заболеваний или факторов риска, передает РИА Новости.

«Господи, а почему в 17 лет, что с ней?» — спросил журналист. Медики рассказали ему, что девушку привезли в тяжелом состоянии, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Первоначально считалось, что тяжелое течение инфекции возможно только у пожилых людей, а также граждан с определенными заболеваниями. Однако последние данные указывают на то, что здоровые молодые люди также могут оказаться в реанимации из-за вируса.