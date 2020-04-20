Российским дачникам ограничат права

Гражданский кодекс получит блок поправок, предусматривающих ряд ограничений для владельцев загородной недвижимости, сообщил председатель комитета Госдумы по строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Поправки направлены на урегулирование соседских отношений в дачных поселках. «В основу действия соседских прав положен принцип разумного терпения», — отметил Крашенинников в интервью «Российской газете».

Политик указал, что собственник земельного участка в интересах соседей должен «претерпевать» разумные ограничения. Например, владельца участка обяжут не углублять свою территорию, если грунт соседнего участка лишится опоры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новый штраф придумали для российских дачников

Также он не сможет сооружать колодцы так, чтобы это препятствовало поступлению воды в колодец соседей. Дачника лишат права возводить канализационную систему, приводящую к загрязнению соседнего участка.

Кроме этого, нельзя будет высаживать на своей земле растения, если это приводит к ухудшению состояния расположенного рядом участка или дома. «Действует общий принцип: мои права заканчиваются там, где начинаются права других», — подчеркнул Крашенинников.

При этом в поправках отмечается, что собственник должен терпеть исходящие с соседнего участка газы, пары, запахи, дым и шум, но лишь в том случае, если они не оказывают существенного влияния на использование его земли.