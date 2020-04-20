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Российским дачникам ограничат права

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Art (RUS) Potosi

Гражданский кодекс получит блок поправок, предусматривающих ряд ограничений для владельцев загородной недвижимости, сообщил председатель комитета Госдумы по строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Поправки направлены на урегулирование соседских отношений в дачных поселках. «В основу действия соседских прав положен принцип разумного терпения», — отметил Крашенинников в интервью «Российской газете».

Политик указал, что собственник земельного участка в интересах соседей должен «претерпевать» разумные ограничения. Например, владельца участка обяжут не углублять свою территорию, если грунт соседнего участка лишится опоры.

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Также он не сможет сооружать колодцы так, чтобы это препятствовало поступлению воды в колодец соседей. Дачника лишат права возводить канализационную систему, приводящую к загрязнению соседнего участка.

Кроме этого, нельзя будет высаживать на своей земле растения, если это приводит к ухудшению состояния расположенного рядом участка или дома. «Действует общий принцип: мои права заканчиваются там, где начинаются права других», — подчеркнул Крашенинников.

При этом в поправках отмечается, что собственник должен терпеть исходящие с соседнего участка газы, пары, запахи, дым и шум, но лишь в том случае, если они не оказывают существенного влияния на использование его земли.

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