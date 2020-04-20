Иркутянин подал в суд на губернатора за режим самоизоляции

Иркутянин Валерий Тетерин подал в суд на и.о. губернатора региона с требованием признать незаконным введение режима полной самоизоляции в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщили в электронной картотеке областного суда.

Истец оспаривает нормативные правовые акты высшего должностного лица субъекта РФ. Ответчиком по иску выступает временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, сообщили в документах, размещенных в электронной картотеке. Рассмотрение назначено на 28 апреля.

Кобзев подписал указ о введении в области режима повышенной готовности из-за распространения новой коронавирусной инфекции 18 марта, с 31 марта по 5 апреля в регионе начал действовать режим самоизоляции, затем его продлили до 26 апреля.

По данным на утро понедельника, в Приангарье зарегистрирован 71 случай заражении новым коронавирусом, число умерших увеличилось до трех, 12 человек выздоровели, 56 находятся в больницах.