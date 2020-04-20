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Иркутянин подал в суд на губернатора за режим самоизоляции

Источник:
Sibnet.ru
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Иркутянин Валерий Тетерин подал в суд на и.о. губернатора региона с требованием признать незаконным введение режима полной самоизоляции в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщили в электронной картотеке областного суда.

Истец оспаривает нормативные правовые акты высшего должностного лица субъекта РФ. Ответчиком по иску выступает временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, сообщили в документах, размещенных в электронной картотеке. Рассмотрение назначено на 28 апреля.

Кобзев подписал указ о введении в области режима повышенной готовности из-за распространения новой коронавирусной инфекции 18 марта, с 31 марта по 5 апреля в регионе начал действовать режим самоизоляции, затем его продлили до 26 апреля.

По данным на утро понедельника, в Приангарье зарегистрирован 71 случай заражении новым коронавирусом, число умерших увеличилось до трех, 12 человек выздоровели, 56 находятся в больницах.

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SEREGALG

я понять не могу вы че так Русских гнобите ?!за то все для приезжих!!!!!

Uynachalnica

А еще право голоса за поправки предоставить!

Lava Lava

На содержание бездомных собак Саратова выделили 160 рублей по единице ........ отловить накормить вернуть...

senik

И квартиры всем дать бесплатно (сарказм, если что)

Иркут 69

А он вообще реален, этот мнимый страх перед СССР....?