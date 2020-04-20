Макаревич резко высказался о сериале «Зулейха открывает глаза»

Музыкант Андрей Макаревич резко отреагировал на критику сериала «Зулейха открывает глаза», снятого по одноименному роману Гузели Яхиной, артист считает, что обвинения в адрес экранизации беспочвенны.

«Что же за вонь поднялась вокруг фильма, который ещё и закончиться-то не успел? Оказывается, и историю переврали, и героическое прошлое страны оболгали, и вообще Родину не любят», — написал Макаревич в Facebook.

Скандал вокруг произведения разразился после выхода сериала на канале «России 1». Представители партии «Коммунисты России» обвинили создателей сериала в искажении истории и очернении советской власти. Писатель Захар Прилепин разделил эту позицию, посчитав, что сериал не передал смысл оригинального романа и может негативно сказаться на репутации Яхиной.

«Зулейха открывает глаза»: ссылка глазами Чулпан ХаматовойПо мнению Макаревича, обвинения в адрес произведения посыпались не из-за разницы между романом и сериалом, а из-за того, у творческих продуктов разный контингент.

«Просто население наше чётко разделилось на два, простите, биологических вида. Одному виду свойственно читать книги. Другой вид смотрит телевизор. Про прочие различия между ними умолчу», — написал Макаревич.