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Омичка с ребенком спустилась по простыне с четвертого этажа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Полиция разыскивает женщину, которая по простыне спускалась с трехлетним малышом с четвертого этажа, сообщила пресс-служба омского управления МВД.

Инцидент произошел в субботу поздно вечером. Очевидцы сообщили в полицию, что с четвертого этажа по связанным простыням спускается молодая женщина с ребенком. Женщина выпустила малыша из рук, и его поймали случайные прохожие.

«Маленького мальчика сразу же госпитализировали в медицинское учреждение – при падении он задел головой о стену дома. В настоящее время ребенок находится под наблюдением врачей, его жизнь вне опасности», — говорится в сообщении полиции.

Запутавшуюся в простынях женщину отправили в стационар, поскольку у нее имелись признаки алкогольного опьянения. Но на следующий день омичка самовольно покинула больницу скорой помощи. В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают ее местонахождение.

В последующем женщина будет поставлена на профилактический учет и привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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Топ комментариев

SEREGALG

я понять не могу вы че так Русских гнобите ?!за то все для приезжих!!!!!

Uynachalnica

А еще право голоса за поправки предоставить!

Lava Lava

На содержание бездомных собак Саратова выделили 160 рублей по единице ........ отловить накормить вернуть...

senik

И квартиры всем дать бесплатно (сарказм, если что)

Иркут 69

А он вообще реален, этот мнимый страх перед СССР....?