Омичка с ребенком спустилась по простыне с четвертого этажа

Полиция разыскивает женщину, которая по простыне спускалась с трехлетним малышом с четвертого этажа, сообщила пресс-служба омского управления МВД.

Инцидент произошел в субботу поздно вечером. Очевидцы сообщили в полицию, что с четвертого этажа по связанным простыням спускается молодая женщина с ребенком. Женщина выпустила малыша из рук, и его поймали случайные прохожие.

«Маленького мальчика сразу же госпитализировали в медицинское учреждение – при падении он задел головой о стену дома. В настоящее время ребенок находится под наблюдением врачей, его жизнь вне опасности», — говорится в сообщении полиции.

Запутавшуюся в простынях женщину отправили в стационар, поскольку у нее имелись признаки алкогольного опьянения. Но на следующий день омичка самовольно покинула больницу скорой помощи. В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают ее местонахождение.

В последующем женщина будет поставлена на профилактический учет и привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.