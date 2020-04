Группа «Evanescence» выпустит новый альбом

Группа Evanescence пообещала поклонникам новый альбом в 2020 году, последний раз музыканты выпускали пластинку в 2011 году.

«Мы обещали вам новый альбом в 2020 году, и мы не позволим ничему остановить нас. Мы с гордостью начинаем делиться с вами нашим новым альбомом "THE BITTER TRUTH", по одному фрагменту, начиная с нашей первой песни "Wasted On You" в следующую пятницу», — сообщили музыканты Evanescence в Instagram.

Последнюю студийную пластинку Evanescence выпустил в 2011 году, а в 2017-м состоялся релиз альбома «Synthesis», где они исполнили свои хиты с симфоническим оркестром.