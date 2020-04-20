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Группа «Evanescence» выпустит новый альбом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Justin Higuchi / CC BY 2.0

Группа Evanescence пообещала поклонникам новый альбом в 2020 году, последний раз музыканты выпускали пластинку в 2011 году.

«Мы обещали вам новый альбом в 2020 году, и мы не позволим ничему остановить нас. Мы с гордостью начинаем делиться с вами нашим новым альбомом "THE BITTER TRUTH", по одному фрагменту, начиная с нашей первой песни "Wasted On You" в следующую пятницу», — сообщили музыканты Evanescence в Instagram.

Последнюю студийную пластинку Evanescence выпустил в 2011 году, а в 2017-м состоялся релиз альбома «Synthesis», где они исполнили свои хиты с симфоническим оркестром.

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Топ комментариев

Иркут 69

Ну да... А вот у меня сосед, водитель автобуса на турфирме... сидит без работы. Ещё один - инструктор...

SEREGALG

я понять не могу вы че так Русских гнобите ?!за то все для приезжих!!!!!

Uynachalnica

А еще право голоса за поправки предоставить!

Uynachalnica

ЦитатаНет ни у кого опыта прохождения подобных кризисов. - а тут вы не правы, любой председатель колхоза...

Alhazred

Твое мнение то чего стоит неуч?)))