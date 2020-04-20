Тело пропавшего подростка выловили из реки в Бурятии

Полицейские разыскивали пропавшую 16-летнюю девочку в Кяхтинском районе Бурятии, о ее пропаже заявила встревоженная мать. Через сутки после исчезновения тело подростка достали из реки, сообщило республиканского СУ СК России.

По данным следствия, во вторник, 14 апреля, девочка весь вечер находилась дома, а ближе к 20.00 по местному времени (15.00 мск) оделась, оставила телефон на столе, вышла на улицу и направилась к реке Чикой.

Через некоторое время домой вернулась мать. Не застав дочь, женщина стала искать ее, с родственниками обследовала деревню, на следующее утро они обратились в правоохранительные органы. Через несколько часов тело девочки нашли в реке.

Судебно-медицинская экспертиза повреждений на теле потерпевшей не обнаружила, ребенок был одет по сезону в верхнюю одежду. Детали трагедии будет выяснять СУ СК по Бурятии.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Но в качестве основной рассматривается версия о несчастном случае.