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Жители Хакасии заразились коронавирусом на работе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Хакасии

Восемь жителей Хакасии за сутки заразились коронавирусом на работе, в семье и больницах, сообщает правительство региона.

Еще у восемь жителей республики лабораторно подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией. Случаи зафиксированы в Абакане, Белом Яре, Саяногорске и Черногорске. Инфицирование связано с семейными, служебными контактами, пребыванием в медицинских организациях. Также есть случаи внешнего заражения — некоторые заболевшие прибыли из Москвы.

Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением, их состояние удовлетворительное.

Всего на сегодня зарегистрировано 76 подтверждённых случаев заболевания COVID-19. Три человека из них выздоровели.

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Топ комментариев

Иркут 69

Ну да... А вот у меня сосед, водитель автобуса на турфирме... сидит без работы. Ещё один - инструктор...

SEREGALG

я понять не могу вы че так Русских гнобите ?!за то все для приезжих!!!!!

Uynachalnica

А еще право голоса за поправки предоставить!

Uynachalnica

ЦитатаНет ни у кого опыта прохождения подобных кризисов. - а тут вы не правы, любой председатель колхоза...

Alhazred

Твое мнение то чего стоит неуч?)))