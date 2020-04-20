Жители Хакасии заразились коронавирусом на работе

Восемь жителей Хакасии за сутки заразились коронавирусом на работе, в семье и больницах, сообщает правительство региона.

Еще у восемь жителей республики лабораторно подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией. Случаи зафиксированы в Абакане, Белом Яре, Саяногорске и Черногорске. Инфицирование связано с семейными, служебными контактами, пребыванием в медицинских организациях. Также есть случаи внешнего заражения — некоторые заболевшие прибыли из Москвы.

Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением, их состояние удовлетворительное.

Всего на сегодня зарегистрировано 76 подтверждённых случаев заболевания COVID-19. Три человека из них выздоровели.