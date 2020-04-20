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Обновление Windows 10 «убило» тысячи компьютеров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Плановое обновление Windows 10 в рамках ежемесячного Patch Tuesday принесло пользователям проблемы, многие жалуются на «синие экраны смерти».

Апдейт Windows 10 под номером KB4549951 должно было исправить серьезные бреши в системе безопасности операционной системы, патч настоятельно рекомендовали установить всем пользователям.

Однако установившие обновление пользователи начали жаловаться на многочисленные проблемы. В частности, операционная система отказывалась загружаться, появлялись разрывы связи Bluetooth и Wi-Fi, проблемы с подключением.

Microsoft пока официально не признала наличие подобных проблем, однако специалисты уже порекомендовали удалить проблемное обновление, если оно было установлено. Сделать это можно в разделе обновлений.

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