Обновление Windows 10 «убило» тысячи компьютеров

Плановое обновление Windows 10 в рамках ежемесячного Patch Tuesday принесло пользователям проблемы, многие жалуются на «синие экраны смерти».

Апдейт Windows 10 под номером KB4549951 должно было исправить серьезные бреши в системе безопасности операционной системы, патч настоятельно рекомендовали установить всем пользователям.

Однако установившие обновление пользователи начали жаловаться на многочисленные проблемы. В частности, операционная система отказывалась загружаться, появлялись разрывы связи Bluetooth и Wi-Fi, проблемы с подключением.

Microsoft пока официально не признала наличие подобных проблем, однако специалисты уже порекомендовали удалить проблемное обновление, если оно было установлено. Сделать это можно в разделе обновлений.