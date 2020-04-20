Гигантский гриб с именем вырос в Приангарье

Гриб-гигант вырос на ферме по выращиванию шампиньонов в Шелеховсокм районе Иркутской области. Вес шампиньона составил 1,2 килограмма, сообщила пресс-служба областной Корпорации развития.

За ростом гриба следили всем коллективом и даже придумали ему имя — Господин Шампиньон. Рос он восемь дней, хотя обычно шампиньонам для полного созревания достаточно шести дней. Гриб срезали до момента, пока на он не начал выпускать споры и не потерял своих вкусовых качеств.

На продажу гигантский шампиньон отправлять не стали, а приготовили из него пиццу для всего коллектива фермы. Шляпка гриба была использована вместо теста, ее засыпали сыром, маслинами, куриным филе и отправили запекаться в духовку.



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Ферма по выращиванию шампиньонов в Введенщине работаем в обычном графике, так как предприятие относится к сельскохозяйственным и не может остановить свою деятельность, несмотря на введенный режим изоляции.

По словам директора Надежды Дорофеевой, усиления санитарно-гигиенических норм на ферме не потребовалось, они соблюдались на предприятии всегда, поскольку абсолютная чистота и стерильность — главные условия хорошего роста грибов. По строгости соблюдения гигиены ферма по выращиванию шампиньонов не уступает фармацевтическому производству.