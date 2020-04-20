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Число заразившихся коронавирусом россиян выросло на 4268

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Медики выявили в 76 российских регионах еще 4268 больных COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Москве — 2026 пациентов, Подмосковье — 578, Нижегородской области — 113, Санкт-Петербурге — 86, а также в Ростовской области — 69. Умерли 44 человека.

Отмечается, что свыше 45% из общего числа за сутки не проявляют внешних симптомов заболевания. Всего в России зафиксировано 47 121 больных COVID-19, из них 3446 человек вылечились, 405 погибли.

Пандемия коронавируса охватила большинство стран мира. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, число заболевших на планете достигло 2 404 555 человек, из них 165 тысяч умерли. Серьезнее всего от коронавируса пострадали США, Испания, Италия и Франция.

Тема: Распространение коронавируса
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