Летнее тепло установится в Восточной Сибири

Похолодание, пришедшее на прошлой неделе в Иркутскую область, Забайкалье и Бурятию, сменится по-летнему теплой погодой. Температура воздуха достигнет +23 градусов, сообщили специалисты региональных Гидрометцентров.

По Забайкальскому краю и Бурятии во вторник и среду преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура ночью +4… +9, местами -13… -19 градусов. Днем во вторник +4… +9, местами до +5 градусов. В среду днем до +10… +15 градусов.

В четверг без осадков, ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура ночью -2… -7, местами -15… -17 градусов. Днем +17… +22, местами +7… +12 градусов, сообщил гидрометцентр Бурятии.

В Иркутской области во вторник и среду днем небольшой дождь и мокрый снег, ветер юго-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -1… -6 градусов. Днем +10… +15, при увеличении облачности до +9 градусов.

В четверг преимущественно без осадков, ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью +2… -3, при прояснении -4… -9 градусов. Днем +18… +23, местами +12… +17, по северу до +4 градусов, сообщили иркутские синоптики.