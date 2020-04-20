Вирусолог назвал общие ошибки США и России по борьбе с COVID-19

США и Россия совершили общие ошибки по борьбе с коронавирусом, среди них позднее появление теста на иммунитет к новой инфекции, сообщил новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов.

«Вот с Америкой мы все время ругаемся, а ошибки совершаем ровно те же самые. Сначала, как и американцы, мы сказали, что тест-системы будут только государственными. Упустили время, не дали коммерческим компаниям сделать свои тест-системы», — рассказал «Новой газете» завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Нетёсов.

Он добавил, что решили сначала, что тестировать надо только людей с симптомами заболевания, а теперь выясняется, что бессимптомников в разы, на порядки больше, они не изолированы, а значит, способны заразить гораздо большее количество людей.

По его словам, только сейчас одобрен тест на антитела, то есть на способность организма конкретного человека противостоять коронавирусу. Но это важно, насколько популяция людей в принципе иммунозащищена от этой болезни.

Давно известны четыре вида коронавирусов, которые десятилетиями уже заражают людей и в большинстве случаев вызывают заболевания легкой или средней тяжести, отметил вирусолог. У двух из них, так называемых бета-коронавирусов, есть антигенный перекрест с нынешним коронавирусом. Не очень большой, но существует вероятность того, что люди, которые переболели двумя обычными бета-коронавирусами имеют какой-то иммунитет.

«Поэтому вот еще задачка научная: быстро оценить, так это или не так. В Калифорнии вот только что оценили. И выяснилось, что около 3% имеют антитела к этому вирусу уже сейчас. Но там вспышка была весьма серьезная и более месяца назад», — сказал Нетёсов.