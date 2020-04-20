Жара придет в Новосибирск

Потепление до 29 градусов придет в Новосибирск на этой неделе, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Ближайшее трое суток погода будет сухой, ветер от слабого до умеренного, до 12-13 метров в секунду. Повышение температуры до 21-27 градусов тепла. 23 апреля днем воздух прогреется до 24-29 градусов тепла. Ночные температура ожидаются в районе 5-10 градусов, местами до ноля», — сказал Ягудин.

Он отметил, что после волны тепла, ожидается понижение температуры. Среднесуточная температура станет ниже 8 градусов тепла.