Наркодиспансер в Чите закрыли на карантин из-за коронавируса

Наркодиспансер в Чите закрыли на карантин, там обнаружили сразу пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства Забайкальского края.

«У нас произошел инцидент в наркологическом диспансере. В настоящее время там зарегистрировано пять случаев заболевания: один у медицинского работника и четыре у пациентов. В здании наркодиспансера введен карантин», —сообщила главный санитарный врач края Светлана Лапа.

Все, кто находился в учреждении, останутся под карантином на 14 дней. Это значит, что никто из тех, кто находится в больнице, не сможет ее покинуть даже на время. Посетители не смогут приходить к пациентам и сотрудникам диспансера.

В Забайкальском крае за прошедшие сутки госпитализировано семь человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Таким образом, в регионе на данный момент зарегистрировано 55 лабораторно подтвержденных случаев, из которых восемь – дети.

Коронавирус зарегистрирован в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Петровск-Забайкальском районах. Четверо уже выписано из больниц.