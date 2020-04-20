НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Наркодиспансер в Чите закрыли на карантин из-за коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
313 0

Наркодиспансер в Чите закрыли на карантин, там обнаружили сразу пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства Забайкальского края.

«У нас произошел инцидент в наркологическом диспансере. В настоящее время там зарегистрировано пять случаев заболевания: один у медицинского работника и четыре у пациентов. В здании наркодиспансера введен карантин», —сообщила главный санитарный врач края Светлана Лапа.

Все, кто находился в учреждении, останутся под карантином на 14 дней. Это значит, что никто из тех, кто находится в больнице, не сможет ее покинуть даже на время. Посетители не смогут приходить к пациентам и сотрудникам диспансера.

В Забайкальском крае за прошедшие сутки госпитализировано семь человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Таким образом, в регионе на данный момент зарегистрировано 55 лабораторно подтвержденных случаев, из которых восемь – дети.

Коронавирус зарегистрирован в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Петровск-Забайкальском районах. Четверо уже выписано из больниц.

Тема: Распространение коронавируса
Биатлонистка показала упражнения для тренировки в подъезде
Жители Хакасии заразились коронавирусом на работе
Число заразившихся коронавирусом россиян выросло на 4268
Вирусолог назвал общие ошибки США и России по борьбе с COVID-19
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Число заразившихся коронавирусом россиян выросло на 4268
•
Путин высказался о страхах по поводу возрождения СССР
•
Китай ответил на обвинения США о создании коронавируса
•
Обновление Windows 10 «убило» тысячи компьютеров
Подробности
•
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
•
Клещи проснулись: стоит ли страховаться?
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Как уйти на кредитные каникулы?
Как это работает
•
Размеры и отзывы: как выбрать одежду и обувь онлайн
•
Групповые видеочаты: как совещаться на удаленке
•
Недоказанная эффективность: как действует оксолиновая мазь?
•
Черный чай: что находится внутри пакетика?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Омичка с ребенком спустилась по простыне с четвертого этажа
Сибирь 20.04.2020 17:28
Тело пропавшего подростка выловили из реки в Бурятии
Сибирь 20.04.2020 16:22
Жители Хакасии заразились коронавирусом на работе
Сибирь 20.04.2020 15:44
Гигантский гриб с именем вырос в Приангарье
Сибирь 20.04.2020 15:16
Самое популярное
Хищника вдвое больше кита нашли в океане
34184
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
8861
Врач развенчал мифы об алкоголе
5941
Красноярец терпел аппендицит из-за страха перед коронавирусом
5462
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Число заразившихся коронавирусом россиян выросло на 4268
•
Путин высказался о страхах по поводу возрождения СССР
•
Китай ответил на обвинения США о создании коронавируса
•
Обновление Windows 10 «убило» тысячи компьютеров
Подробности
•
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
•
Клещи проснулись: стоит ли страховаться?
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Как уйти на кредитные каникулы?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
•
Групповые видеочаты: как совещаться на удаленке
•
Антикризисный интернет: Ростелеком расширил возможности
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
Мультимедиа
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Ну да... А вот у меня сосед, водитель автобуса на турфирме... сидит без работы. Ещё один - инструктор...

SEREGALG

я понять не могу вы че так Русских гнобите ?!за то все для приезжих!!!!!

Uynachalnica

А еще право голоса за поправки предоставить!

Uynachalnica

ЦитатаНет ни у кого опыта прохождения подобных кризисов. - а тут вы не правы, любой председатель колхоза...

Alhazred

Твое мнение то чего стоит неуч?)))