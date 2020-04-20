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Глава ВТБ предложил влить в экономику «дешевые деньги»

Источник:
РБК
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Фото: Presidential Press and Information Office / CC BY 4.0

Банку России следует предоставить банкам более дешевые деньги по антикризисным спецпрограммам ради оказания поддержки гражданам и бизнесу, заявил глава ВТБ Андрей Костин

«Я хоть и опасаюсь навлечь гнев Центрального банка, но мне представляется, что ЦБ мог бы предоставлять более дешевые деньги — исключительно, я подчеркиваю, по спецпрограммам», — заявил глава ВТБ в интервью РБК.

Он также уточнил, что «ЦБ мог бы предоставлять банкам более дешевые деньги в рамках тех программ, которые делаются специально на нерыночных условиях с целью оказания поддержки гражданам и бизнесу, снизив таким образом нагрузку на бюджет».

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При этом Костин выступил против использования экономических мер, которые применяются в западных странах, например, количественного смягчения. «Я бы не стал напрямую использовать методы, которые применяют на Западе: у нас разные экономики. Мы десятилетиями боролись с инфляцией, и все равно потенциально ее рост у нас более вероятен, чем в западных странах», — объяснил он.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что у регулятора есть все возможности для использования стандартных инструментов денежно-кредитной политики, в выкупе ОФЗ нет необходимости.

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