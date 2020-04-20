Число заболевших и выздоровевших от COVID-19 выросло на Алтае

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло на 14 человек – до 86, выздоровели еще пятеро, сообщил оперштаб региона.

Из числа заболевших 49 человек – жители Барнаула, 37 – других территорий Алтайского края. В Павловском районе и Горняке по пять заболевших, в Рубцовском районе – четверо инфицированных, в Камне-на Оби, Змеиногорске и Крутихинском районе – по трое, в Бийске, Первомайском районе, Советском районе – по два заболевших, в Рубцовске, Заринске, Новоалтайске, Поспелихинском районе – по одному. Среди заболевших 11 детей.

В выходные из городской больницы №5 выписали еще пять пациентов после лечения инфекции, число выздоровевших возросло до девяти. Они прошли полный курс лечения и после двукратного отрицательного теста на коронавирус смогли покинуть больницу.

У двух из этих пациентов была зафиксирована пневмония, у одного пациента заболевание протекало с незначительными признаками инфекции, у остальных пациентов течение заболевания проходило в легкой форме, без клинических проявлений.

В обсерваторе на сегодняшний день размещено 46 человек, прибывших авиарейсами и железной дорогой из Москвы и из-за рубежа транзитом через Республику Казахстан.