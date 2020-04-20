Китай ответил на обвинения США о создании коронавируса

Если бы коронавирус синтезировали китайские ученые, результат этой работы превзошел бы возможности всего человечества, сообщил глава отделения Академии наук Китая Юань Чжимин в ответ на предположения американских политиков.

«Некоторые специалисты полагают, если бы такой вирус был искусственно синтезирован, то такие ученые своими знаниями превосходили бы обычных людей. А объем проделанной ими работы превзошел бы возможности всего человечества. Поэтому я никогда не поверю, что человечество уже обладает достаточными знаниями для того, чтобы синтезировать подобный вирус», — цитирует ТАСС Чжимина.

Сейчас нет никаких свидетельств, указывающих на то, что вирус был искусственно синтезирован. Глава отделения Академии Наук также подчеркнул, что уверен в отсутствии инцидентов, которые позволили бы возбудителям инфекции вырваться наружу. Но подобные слухи еще долго будут оставаться в информационном поле, уверен он.

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«Американский сенатор Том Коттон уже давно заявил, что вирус появился из Уханьского института вирусологии. После этого газета The Washington Post и два других журналиста написали о том, что вирус появился из уханьской лаборатории. У него нет никаких доказательств, отсутствуют какие-то логические связи, он полностью полагается на собственные догадки», — привел пример специалист.

Он добавил, что зарубежные коллеги проявляют солидарность по отношению к китайским специалистам и призывают не политизировать проблему. В состав Уханьского института вирусологии входит единственная в Китае лаборатория, сертифицированная по стандарту BSL-4 - наивысшему уровню биологической безопасности.