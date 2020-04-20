Парикмахеры Бурятии вышли с «карантина»

Парикмахерские и салоны красоты в Бурятии начали работу с понедельника. Их обязали соблюдать повышенные меры безопасности, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

Парикмахерские и салоны красоты в Бурятии начали работу в понедельник, кроме находящихся в торговых центрах и комплексах. Но при обязательном условии представления сведений на интернет-портал «Работающая Бурятия» Кроме того, к ним предъявляют ряд жестких требований по соблюдению безопасности.

Разрешается оказание парикмахерских услуг только по предварительной записи. Специалисты, находящиеся на самоизоляции не вправе выходить на работу, так же как и парикмахеры с симптомами ОРВИ.

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Перед началом рабочего дня необходимо измерять температуру работнику при входе в организацию, а также при необходимости в течение рабочего дня, с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой и с признаками инфекционного заболевания.

Принимать клиентов дома и выезжать к ним нельзя, обслуживать клиентов с признаками инфекционных заболевания также запрещается. Кресла для клиентов должны находиться на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

Кроме того, парикмахеров обязали предупреждать клиентов, что их имя, фамилия и номер телефона будут сохраняться и при необходимости передаваться для эпидемиологического расследования, если такая необходимость возникнет.