Вирусолог назвал три пути борьбы с COVID-19

Новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов назвал три основных пути борьбы с коронавирусом — это карантин, вакцина и коллективный иммунитет.

«Первый — искоренять вирус карантином, как это сделал Китай и как это заканчивает делать Корея. Как ни странно, единственная большая страна, где это может не получиться, — Соединенные Штаты. Слишком круто там все пошло», — рассказал «Новой газете» завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Нетёсов.

По его словам, второй путь — додавить коронавирус вакциной. Но до вакцины далеко, а карантин большие страны в силу демократии в должной мере организовать не смогут. Тогда подойдет третий путь.

«Тогда большое количество людей переболеет, получит иммунитет, и когда прослойка этого населения дойдет примерно до уровня 50%, эпидемия затухнет сама по себе. Это как дрова полили водой — и они сами гаснут. Судя по всему, именно этот сценарий для ряда стран становится сейчас актуальным. Мы поймем это в ближайшее время», — сказал Нетёсов.

По его словам, следует присмотреться к опыту Германии, в которой люди сейчас проходят тест на антитела и им собираются выдавать сертификаты. Их иммунный статус — это их пропуск на работу, фактически в новую жизнь. С этим пропуском они пойдут спасать человечество, потому что от экономического спада может умереть гораздо больше народа, чем от самой болезни.