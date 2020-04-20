Путин высказался о страхах по поводу возрождения СССР

Совместные усилия бывших советских стран идут на пользу всем, несмотря на фобии прошлого и опасения о возможном возрождении СССР, заявил президент России Владимир Путин.
«И чувствуя эти преимущества, а эти преимущества чувствуют все участники этого процесса, мы двигаемся дальше, совершаем новые шаги и идем вперед», — сказал Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
По мнению главы государства, для республик бывшего СССР естественно повышать уровень конкурентоспособности через объединение. Путин также напомнил, что жители всех этих стран разговаривают на русском языке, и указал на наличие общей инфраструктуры. «Это еще одно колоссальное преимущество интеграции», — добавил он.
«Сопротивление западных коллег» диалогу с Евразийским экономическим союзом Путин объяснил страхом конкуренции. Он отдельно подчеркнул, что это не военное или политическое, а экономическое объединение. «Но а мы-то этого хотим, потому что это путь к повышению благосостояния наших людей», — объяснил президент.