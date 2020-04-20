Путин высказался о страхах по поводу возрождения СССР

Совместные усилия бывших советских стран идут на пользу всем, несмотря на фобии прошлого и опасения о возможном возрождении СССР, заявил президент России Владимир Путин.

«И чувствуя эти преимущества, а эти преимущества чувствуют все участники этого процесса, мы двигаемся дальше, совершаем новые шаги и идем вперед», — сказал Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

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По мнению главы государства, для республик бывшего СССР естественно повышать уровень конкурентоспособности через объединение. Путин также напомнил, что жители всех этих стран разговаривают на русском языке, и указал на наличие общей инфраструктуры. «Это еще одно колоссальное преимущество интеграции», — добавил он.

«Сопротивление западных коллег» диалогу с Евразийским экономическим союзом Путин объяснил страхом конкуренции. Он отдельно подчеркнул, что это не военное или политическое, а экономическое объединение. «Но а мы-то этого хотим, потому что это путь к повышению благосостояния наших людей», — объяснил президент.