НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Путин высказался о страхах по поводу возрождения СССР

Источник:
"Россия 1"
321 7
Фото: © пресс-служба президента РФ

Совместные усилия бывших советских стран идут на пользу всем, несмотря на фобии прошлого и опасения о возможном возрождении СССР, заявил президент России Владимир Путин.

«И чувствуя эти преимущества, а эти преимущества чувствуют все участники этого процесса, мы двигаемся дальше, совершаем новые шаги и идем вперед», — сказал Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУскорение и гласность: чем запомнилась Перестройка

По мнению главы государства, для республик бывшего СССР естественно повышать уровень конкурентоспособности через объединение. Путин также напомнил, что жители всех этих стран разговаривают на русском языке, и указал на наличие общей инфраструктуры. «Это еще одно колоссальное преимущество интеграции», — добавил он.

«Сопротивление западных коллег» диалогу с Евразийским экономическим союзом Путин объяснил страхом конкуренции. Он отдельно подчеркнул, что это не военное или политическое, а экономическое объединение. «Но а мы-то этого хотим, потому что это путь к повышению благосостояния наших людей», — объяснил президент.

Еще по теме
Песков рассказал о тяжелом решении Путина перенести парад Победы
Кремль заявил о наступлении «аврального времени» в России
Трамп пригрозил Китаю за возможную вину в пандемии
Чиновник «Единой России» умер от коронавируса
смотреть все
Политика #Россия #История
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин высказался о страхах по поводу возрождения СССР
•
Китай ответил на обвинения США о создании коронавируса
•
Песков рассказал о тяжелом решении Путина перенести парад Победы
•
Вирусолог спрогнозировал срок победы над коронавирусом в России
Подробности
•
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
•
Клещи проснулись: стоит ли страховаться?
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Как уйти на кредитные каникулы?
Как это работает
•
Размеры и отзывы: как выбрать одежду и обувь онлайн
•
Групповые видеочаты: как совещаться на удаленке
•
Недоказанная эффективность: как действует оксолиновая мазь?
•
Черный чай: что находится внутри пакетика?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Подозреваемого во взятке замглавы Хакасии отстранили от должности
Сибирь 20.04.2020 13:12
Число заболевших и выздоровевших от COVID-19 выросло на Алтае
Сибирь 20.04.2020 12:52
Парикмахеры Бурятии вышли с «карантина»
Сибирь 20.04.2020 12:25
Вирусолог назвал три пути борьбы с COVID-19
Сибирь 20.04.2020 12:22
Самое популярное
Хищника вдвое больше кита нашли в океане
33789
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
6797
Красноярец терпел аппендицит из-за страха перед коронавирусом
5426
Изменятся правила прохождения альтернативной службы
5376
Обсуждение (7)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин высказался о страхах по поводу возрождения СССР
•
Китай ответил на обвинения США о создании коронавируса
•
Песков рассказал о тяжелом решении Путина перенести парад Победы
•
Вирусолог спрогнозировал срок победы над коронавирусом в России
Подробности
•
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
•
Клещи проснулись: стоит ли страховаться?
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Как уйти на кредитные каникулы?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
•
Групповые видеочаты: как совещаться на удаленке
•
Антикризисный интернет: Ростелеком расширил возможности
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
Мультимедиа
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин заявил о полном контроле над эпидемией в России
134
Власти выделят на поддержку людей и бизнеса 1 трлн рублей
55
Нобелевский лауреат рассказал про создание коронавируса
46
Трамп пригрозил Китаю за возможную вину в пандемии
44
Кремль заявил о наступлении «аврального времени» в России
40