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Жара и пожары усугубят ситуацию с коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Теплая погода не поможет справиться с коронавирусом. Она, напротив, спровоцирует лесные пожары, а они, в свою очередь, усугубят ситуацию с распространением вируса, сообщила пресс-служба Института вычислительной техники (ИВМиМГ) СО РАН.

Моделирование аспектов и последствий пандемии в ИВМиМГ строятся на основании уже известных и подтвержденных закономерностей, но в развитие реальной ситуации постоянно вмешиваются ранее неучтенные факторы.

«Ближайшей очень серьезной угрозой станет наложение экологических проблем отдельных регионов и последствий начавших свое распространение лесных пожаров на ситуацию с пандемией. Смог и дым от лесных пожаров, качество воздуха напрямую влияют на органы дыхания, усугубляя любую легочную патологию», — сообщил первый заместитель директора ИВТ СО РАН Андрей Юрченко.

Смог снижает инсоляцию и проникновение ультрафиолета, естественных факторов, снижающих виральность COVID-19. Наконец, само по себе наличие в воздухе большого количества частиц пыли считается усугубляющим фактором — пыль является естественным переносчиком вируса на далекие расстояния.

Такие частицы сохраняют свою вирусную активность до пяти суток, это повышает миграционные возможности вируса, отрывая их от миграции носителей. Поэтому, необходимо создать комплексную модель различных процессов при пандемии: биологических, экономических и социальных, добавил замглавного ученого секретаря СО РАН Юрий Аникин. 

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«Любые принимаемые меры имеют свои косвенные и пока неочевидные результаты. Массовое применение различных антисептиков ускоряет появление резистентных бактериальных инфекций. А жесткие карантинные меры повышают риск, что следующий новый штамм вируса появится до момента получения массового иммунитета к текущему штамму и станет возможным двойное заражение», — отметил Аникин.

Введение жестких ограничений в каком-нибудь городе может осложнить работу предприятия, критически участвующего в производственных цепочках других регионов. Значимый ущерб сейчас могут нанести недифференцированные решения, добавил ученый.

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Иркут 69

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Иркут 69

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Alhazred

Без флага и родины Максик? Да уж...

Alhazred

Это американцы сейчас переводят тему. И как всегда без каких либо доказательств. На вот кстати почитай...

Alhazred

Твое мнение то чего стоит неуч?)))