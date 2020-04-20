Сериал «Зулейха открывает глаза» стал поводом для скандала

Экранизация романа «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной возмутил коммунистов и вызвал недовольство у некоторых россиян.

Сериал стартовал на канале «Россия 1» 13 апреля. Он рассказывает о раскулачивании крестьян в 1930-е годы. В центре сюжета татарская крестьянка Зулейха, которая, проходя все испытания, сохраняет человечность и заново учится любить себя, других и родину.

«События, описываемые в романе, выдуманы, сериал и антисоветский, и антитатарский, и антирусский. Он вобрал в себя весь негатив. Такие киноподделки не способствуют нормальным межнациональным отношениям», — посчитали после выхода экранизации представители партии «Коммунисты России».

Негативно высказался о сериале и писатель Захар Прилепин. Он считает, что именно сериал незаслуженно может негативно сказаться на репутации Гузели Яхиной.

«Сам по себе одноименный роман Гузели Яхиной — намного глубже и многослойнее, чем экранизация. Сериал сделан по лекалам фильмов, в которых тупые, безобразные НКВДшники, имея целью уничтожить человечество, истребляют русских людей. Или, в данном случае — татар», — сказал Прилепин изданию «Взгляд».