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Сериал «Зулейха открывает глаза» стал поводом для скандала

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Первого канала

Экранизация романа «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной возмутил коммунистов и вызвал недовольство у некоторых россиян.

Сериал стартовал на канале «Россия 1» 13 апреля. Он рассказывает о раскулачивании крестьян в 1930-е годы. В центре сюжета татарская крестьянка Зулейха, которая, проходя все испытания, сохраняет человечность и заново учится любить себя, других и родину.

«События, описываемые в романе, выдуманы, сериал и антисоветский, и антитатарский, и антирусский. Он вобрал в себя весь негатив. Такие киноподделки не способствуют нормальным межнациональным отношениям», — посчитали после выхода экранизации представители партии «Коммунисты России».

Негативно высказался о сериале и писатель Захар Прилепин. Он считает, что именно сериал незаслуженно может негативно сказаться на репутации Гузели Яхиной.

«Сам по себе одноименный роман Гузели Яхиной — намного глубже и многослойнее, чем экранизация. Сериал сделан по лекалам фильмов, в которых тупые, безобразные НКВДшники, имея целью уничтожить человечество, истребляют русских людей. Или, в данном случае — татар», — сказал Прилепин изданию «Взгляд».

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Иркут 69

Что то они запутались в показаниях.То, все под контролем... то аврал 😕

Иркут 69

То, что Песков озвучил - всем понятно и так. Про то, как они болезные напрягаются от "невыносимо тяжёлых...

Alhazred

Без флага и родины Максик? Да уж...

Alhazred

Это американцы сейчас переводят тему. И как всегда без каких либо доказательств. На вот кстати почитай...

Alhazred

Твое мнение то чего стоит неуч?)))