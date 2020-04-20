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Пик звездного дождя увидят россияне

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: NASA

Первый метеорный поток в году Лириды увидят россияне, его придется на 22 апреля, сообщается на сайте планетария СГУГиТ.

«Пик активности приходится на 22 апреля, максимальное зенитное число метеоров – 18. Пик острый, всего несколько часов, поэтому не удивляйтесь, если вы увидите намного меньше», — говорится в сообщении.

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Вблизи радианта нет ярких звезд, чтобы точно определить на небе «источник» метеоров, но легко сориентироваться по яркой звезде нулевой величины, известной как Вега. Это звезда из летне-осеннего треугольника, яркие три звезды которого видны даже при городской засветке. 

Вега находится в 8 градусах к северо-востоку от радианта метеорного потока. На широте эта часть неба видна низко у горизонта около 21.00.

Но это время не благоприятно для наблюдения Лирид, так как частицы разлетаются во все стороны, и большая часть будет заблокирована горизонтом. Необходимо дождаться полуночи, когда нужная область неба поднимется высоко над горизонтом. А лучшим временем для наблюдения является последний час перед началом навигационных сумерек (03.30-4.30 утра), так как временной пик метеорного потока около 06.00.

Луна часто мешает наблюдениям метеорных потоков. Так и случилось в 2019 году с Лиридами. В этом году Луна находится вблизи новой фазы и невидна в ночное время — 23 апреля Луна в фазе новолуния.

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Иркут 69

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Alhazred

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