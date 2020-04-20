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Масочный режим ввели в части Кузбасса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции введено в четырех районах Кузбасса для противодействия распространению коронавируса, глава региона подписал соответствующее распоряжение.

Новые меры действуют на территории Краснобродского, Беловского, Мысковского городских округов. Также в этих районах приостанавливается работа объектов розничной торговли, закрываются химчистки, службы быта, швейные и обувные ателье, ремонтные мастерские, салоны красоты.

В реанимации городской больницы города Белово на прошлой неделе скончалась 64-летняя пациентка с пневмонией, посмертный анализ показал у нее наличие коронавируса.

По данным на 20 апреля, в Кузбассе в инфекционных больницах находятся 40 больных коронавирусной инфекцией (плюс шесть человек за сутки). Шесть человек выздоровели.

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