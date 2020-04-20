Еще 24 новосибирца заразились коронавирусом за последние
сутки, из них двое — дети, сообщает оперативный штаб региона.
По данным оперативного штаба на 09.00 20 апреля в
Новосибирской области за сутки выявлено 24 человека с коронавирусной инфекцией:
22 взрослых и два ребенка. Количество зарегистрированных в Новосибирской
области случаев заражения COVID-19 увеличилось до 132. 16 человек выздоровели,
трое скончались.
За пределы региона выезжали двое — в Москву и Сочи.
Семнадцать человек — из близкого круга контактов уже выявленных пациентов.
Пятеро никуда не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не
контактировали.
Список районов, в которых зафиксирована коронавирусная
инфекция, пополнился Коченевским и
В инфекционную больницу №1 Новосибирска госпитализировано
172 человека с подозрением на коронавирусную инфекцию, включая пациентов с
подтвержденным диагнозом.