Еще 24 новосибирца заразились коронавирусом за последние сутки, из них двое — дети, сообщает оперативный штаб региона.

По данным оперативного штаба на 09.00 20 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 24 человека с коронавирусной инфекцией: 22 взрослых и два ребенка. Количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 увеличилось до 132. 16 человек выздоровели, трое скончались.

За пределы региона выезжали двое — в Москву и Сочи. Семнадцать человек — из близкого круга контактов уже выявленных пациентов. Пятеро никуда не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали.

Список районов, в которых зафиксирована коронавирусная инфекция, пополнился Коченевским и

В инфекционную больницу №1 Новосибирска госпитализировано 172 человека с подозрением на коронавирусную инфекцию, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.