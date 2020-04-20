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Сибирские музеи современного искусства попали в рейтинг лучших

Источник:
Sibnet.ru
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Первую десятку лучших музеев современного искусства в России открыл московский «Гараж», в рейтинг также вошли музеи из Красноярска и Иркутска, сообщил портал ТурСтат по результатам исследования.

Авторы исследования опирались на такие факторы, как посещаемость, онлайн-туры и виртуальные экскурсии. В первую десятку музеев и центров современного искусства в России входят «Гараж» в Москве, Московский музей современного искусства, музей «Новый Иерусалим» в Истре Московской области.

За ними следует Эрарта в Санкт-Петербурге, музейный центр «Площадь Мира» в Красноярске, Ельцин Центр в Екатеринбурге, Государственный центр современного искусства Арсенал в Нижнем Новгороде.

Ниже в рейтинге разместились Музей современного искусства «Дом муз» в Ярославле, Галерея современного искусства Бронштейна в Иркутске и Новгородский центр современного искусства в Великом Новгороде.

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Топ комментариев

Иркут 69

Что то они запутались в показаниях.То, все под контролем... то аврал 😕

Иркут 69

То, что Песков озвучил - всем понятно и так. Про то, как они болезные напрягаются от "невыносимо тяжёлых...

Alhazred

Без флага и родины Максик? Да уж...

Alhazred

Это американцы сейчас переводят тему. И как всегда без каких либо доказательств. На вот кстати почитай...

Alhazred

Твое мнение то чего стоит неуч?)))