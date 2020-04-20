Сибирские музеи современного искусства попали в рейтинг лучших

Первую десятку лучших музеев современного искусства в России открыл московский «Гараж», в рейтинг также вошли музеи из Красноярска и Иркутска, сообщил портал ТурСтат по результатам исследования.

Авторы исследования опирались на такие факторы, как посещаемость, онлайн-туры и виртуальные экскурсии. В первую десятку музеев и центров современного искусства в России входят «Гараж» в Москве, Московский музей современного искусства, музей «Новый Иерусалим» в Истре Московской области.

За ними следует Эрарта в Санкт-Петербурге, музейный центр «Площадь Мира» в Красноярске, Ельцин Центр в Екатеринбурге, Государственный центр современного искусства Арсенал в Нижнем Новгороде.

Ниже в рейтинге разместились Музей современного искусства «Дом муз» в Ярославле, Галерея современного искусства Бронштейна в Иркутске и Новгородский центр современного искусства в Великом Новгороде.