Китай призвали прояснить происхождение коронавируса

Пекин должен проявить открытость по вопросу об обстоятельствах возникновения нового типа коронавируса, вспышка которого изначально произошла в китайском Ухане, заявил министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер.

Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что первый пациент с COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане. Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона рассматривает этот вариант и намерена установить происхождение коронавируса.

«Китайцы должны продемонстрировать полную открытость в этом мировом кризисе, в особенности в том, что касается происхождения вируса», — отметил Мюллер в интервью телеканалу n-tv.

По словам министра, теорию, что вирус мог возникнуть в лаборатории в Ухане, необходимо «прояснить». Он отметил, что Китаю следовало «быстрее вступить в международный обмен (информацией) по распространению коронавируса в Ухане».

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Было установлено, что возбудителем болезни стал коронавирус нового типа. По данным сайте Worldometer на 20 апреля, в мире заражены более 2,4 миллиона человек, более 625 тысяч скончались. Больше всего случаев выявлено в США, Испании и Италии, Германия находится на пятом месте. Россия входит в десятку стран по количеству заболевших. COVID-19.