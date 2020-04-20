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Коронавирусную пневмонию диагностировали у 27 человек в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства КНР

Количество больных с коронавирусной инфекцией в Бурятии достигло 125 человек, у 27 диагностирована коронавирусная пневмония, сообщила пресс-служба республиканского Минздрава.

Успешно завершили лечение и выписались из больницы 38 человек, умерли два пациента. В стационарах продолжают лечение 84 человека. На госпитализации находится 13 детей с COVID-19 в удовлетворительном состоянии.

Больных с внебольничной пневмонией – 42 человек, из них с коронавирусной инфекцией – 27, в возрасте старше 65 лет – 10 человек, в том числе с коронавирусной инфекцией – восемь пациентов. В реанимации находится пять тяжелобольных взрослых пациентов с COVID-19, один подключен к аппарату ИВЛ.

Круг контактных лиц всех зараженных составляет около 1,7 тысячи человек, все лабораторно обследованы. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.

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Топ комментариев

Иркут 69

Что то они запутались в показаниях.То, все под контролем... то аврал 😕

Иркут 69

То, что Песков озвучил - всем понятно и так. Про то, как они болезные напрягаются от "невыносимо тяжёлых...

Alhazred

Без флага и родины Максик? Да уж...

Alhazred

Это американцы сейчас переводят тему. И как всегда без каких либо доказательств. На вот кстати почитай...

Alhazred

Твое мнение то чего стоит неуч?)))