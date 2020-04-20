Коронавирусную пневмонию диагностировали у 27 человек в Бурятии

Количество больных с коронавирусной инфекцией в Бурятии достигло 125 человек, у 27 диагностирована коронавирусная пневмония, сообщила пресс-служба республиканского Минздрава.

Успешно завершили лечение и выписались из больницы 38 человек, умерли два пациента. В стационарах продолжают лечение 84 человека. На госпитализации находится 13 детей с COVID-19 в удовлетворительном состоянии.

Больных с внебольничной пневмонией – 42 человек, из них с коронавирусной инфекцией – 27, в возрасте старше 65 лет – 10 человек, в том числе с коронавирусной инфекцией – восемь пациентов. В реанимации находится пять тяжелобольных взрослых пациентов с COVID-19, один подключен к аппарату ИВЛ.

Круг контактных лиц всех зараженных составляет около 1,7 тысячи человек, все лабораторно обследованы. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.