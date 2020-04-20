Аномально теплая погода установится в Сибири

Аномальная теплая погода придет в регионы Сибири на предстоящей неделе. Местами столбик термометра поднимется до +28 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На Азиатской территории страны погода больше похожа на летнюю. На восточной периферии циклона с центром над севером Западной Сибири ожидается мощный вынос тепла», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

Западная Сибирь и Красноярский край находятся в зоне пересечения потоков воздушных масс описанного циклона и дальневосточного антициклона: придут теплые, южные ветры. Поток очень теплого воздуха придет из Китая, Монголии и Средней Азии.

В Новосибирской, Кемеровской и Томской областях дневные температуры в ближайшие пять-шесть дней будут доходить до +20… +26 градусов, а в Омской области и в Алтайском крае — до +28, на юге Красноярского края — +20… +25.

Тем временем тепло уходит из Забайкалья и Иркутской области, и там наблюдаются отрицательные аномалии три-четыре градуса. В целом, погоду над Россией будут определять: антициклон, центр которого находится над Скандинавией, мощный циклон с центром над севером Западной Сибири и антициклон над Дальним Востоком.