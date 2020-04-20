НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Аномально теплая погода установится в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
413 0
Фото: © Sibnet.ru

Аномальная теплая погода придет в регионы Сибири на предстоящей неделе. Местами столбик термометра поднимется до +28 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На Азиатской территории страны погода больше похожа на летнюю. На восточной периферии циклона с центром над севером Западной Сибири ожидается мощный вынос тепла», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

Западная Сибирь и Красноярский край находятся в зоне пересечения потоков воздушных масс описанного циклона и дальневосточного антициклона: придут теплые, южные ветры. Поток очень теплого воздуха придет из Китая, Монголии и Средней Азии.

В Новосибирской, Кемеровской и Томской областях дневные температуры в ближайшие пять-шесть дней будут доходить до +20… +26 градусов, а в Омской области и в Алтайском крае — до +28, на юге Красноярского края — +20… +25.

Тем временем тепло уходит из Забайкалья и Иркутской области, и там наблюдаются отрицательные аномалии три-четыре градуса. В целом, погоду над Россией будут определять: антициклон, центр которого находится над Скандинавией, мощный циклон с центром над севером Западной Сибири и антициклон над Дальним Востоком.

Еще по теме
Мокрый снег и ночные заморозки придут в Восточную Сибирь
Аномальное тепло придет в Новосибирск на Пасху
Сибирская сакура зацвела в Горном Алтае
Сильный ветер и похолодание придут в Новосибирск
смотреть все
Жизнь #Гео
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин высказался о страхах по поводу возрождения СССР
•
Китай ответил на обвинения США о создании коронавируса
•
Песков рассказал о тяжелом решении Путина перенести парад Победы
•
Вирусолог спрогнозировал срок победы над коронавирусом в России
Подробности
•
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
•
Клещи проснулись: стоит ли страховаться?
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Как уйти на кредитные каникулы?
Как это работает
•
Размеры и отзывы: как выбрать одежду и обувь онлайн
•
Групповые видеочаты: как совещаться на удаленке
•
Недоказанная эффективность: как действует оксолиновая мазь?
•
Черный чай: что находится внутри пакетика?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Подозреваемого во взятке замглавы Хакасии отстранили от должности
Сибирь 20.04.2020 13:12
Число заболевших и выздоровевших от COVID-19 выросло на Алтае
Сибирь 20.04.2020 12:52
Парикмахеры Бурятии вышли с «карантина»
Сибирь 20.04.2020 12:25
Вирусолог назвал три пути борьбы с COVID-19
Сибирь 20.04.2020 12:22
Самое популярное
Хищника вдвое больше кита нашли в океане
33786
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
6789
Красноярец терпел аппендицит из-за страха перед коронавирусом
5426
Изменятся правила прохождения альтернативной службы
5375
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин высказался о страхах по поводу возрождения СССР
•
Китай ответил на обвинения США о создании коронавируса
•
Песков рассказал о тяжелом решении Путина перенести парад Победы
•
Вирусолог спрогнозировал срок победы над коронавирусом в России
Подробности
•
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
•
Клещи проснулись: стоит ли страховаться?
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Как уйти на кредитные каникулы?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
•
Групповые видеочаты: как совещаться на удаленке
•
Антикризисный интернет: Ростелеком расширил возможности
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
Мультимедиа
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Что то они запутались в показаниях.То, все под контролем... то аврал 😕

Иркут 69

То, что Песков озвучил - всем понятно и так. Про то, как они болезные напрягаются от "невыносимо тяжёлых...

Alhazred

Без флага и родины Максик? Да уж...

Alhazred

Это американцы сейчас переводят тему. И как всегда без каких либо доказательств. На вот кстати почитай...

Alhazred

Твое мнение то чего стоит неуч?)))