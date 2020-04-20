Третий пациент с COVID-19 умер в Приангарье

Третий пациент с коронавирусной инфекцией умер в больнице в Иркутской области. Всего в регионе подтвержден 71 случай заражения, сообщил региональный оперативный штаб.

За все время госпитализировали 56 человек, семь из них увезли в больницу из обсреваторов. Выздоровели 12 пациентов, трое скончались, передал оперативный штаб.

Первый умерший мужчина в Иркутской области, по предположениям медиков, был заражен сразу двум штаммами вируса, так как контактировал с двумя инфицированными: один с приезжим из Таиланда, второй — с гражданином из Бурятии.

У мужчины развилась тяжелейшая коронавирусная пневмония. Через несколько дней после поступления в больницу пациента подключили к аппарату ИВЛ. Но ничего не помогло.

Второй погибший — 88-летний мужчина — также был переведен на искусственную вентиляцию легких. Но у него были сопутствующие заболевания.