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Песков рассказал о тяжелом решении Путина перенести парад Победы

Источник:
РБК
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Фото: © Пресс-служба президента России

Решение перенести парад Победы из-за распространения коронавируса далось президенту России Владимиру Путину непросто, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Но он достаточно последователен. Для него, еще раз повторяю, приоритетом является здоровье людей», — заявил Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

В то же время он заявил, что День Победы — это «святой праздник» и для граждан, и для президента, и выразил уверенность, что россияне отметят его: «А как же 9 Мая не отметить? Это обязательно».

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Путин 16 апреля из-за вспышки коронавируса поручил изменить график проведения парада Победы и отложить все мероприятия. По его словам, подготовка к параду должна была начаться уже сейчас, однако пик эпидемии в стране еще не пройден и связанные с этим риски слишком высоки. Иностранным лидерам, которых ранее пригласили в Москву на празднование 9 Мая, предложат отложить визиты.

С просьбой перенести парад на более позднюю дату к Путину обратились три российские организации, которые объединяют ветеранов войны. Они считают, что провести его нужно, после того как эпидемиологическая ситуация в стране придет в норму.

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