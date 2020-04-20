Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн

Интерактивная «Карта Победы», инициатором которой стал Ростелеком, вновь открыта на портале Sibnet.ru. На сайте проекта размещены адреса архивов и фондов с данными о фронтовиках, справочник боевых наград ВОВ, хроника Берлинской операции. При этом каждый пользователь может отправить на «Карту» историю участника войны из своей семьи или поздравление для фронтовика.

Каждый может написать о дедушке, бабушке и всех тех, кто сражался на фронте или нес трудовую вахту в тылу. Истории о фронтовиках и поздравления ветеранам размещаются на интерактивной карте — чтобы жители города или села могли почитать о своих земляках.

Интернет-сайт «Карта Победы. Сибирь» появился два года назад. Идея его создания была предложена Ростелекому участником одного из конкурсов, проведенных на Sibnet.ru. За прошедшее время проект вырос с базовой составляющей (историй фронтовиков на карте) и дополнился новыми сервисами.

Так, один из разделов — это хроника Победы, где подробно описывается каждый день от начала Берлинской операции, поставившей точку во Второй мировой войне.

Появилась справочная база адресов архивов, фондов и организаций, с помощью которых можно найти данные о фронтовиках.

На отдельной странице размещены данные о всех наградах времен Великой Отечественной войны.

Раздел «Связисты» рассказывает об организации связи в годы войны. Здесь можно узнать о специальном полке связистов, сформированном в Новосибирске, о том, как готовили почтовых голубей, о военных шифрах и многом другом.

Что нового в 2020 году

К юбилею Победы на интерактивной карте появилась возможность не только рассказать историю фронтовика, но и оставить поздравление, а затем поделится красиво оформленной открыткой с именем ветерана.

В ближайшие дни на проекте появится каталог военных фильмов с описанием истории создания каждой картины и ссылкой на онлайн-кинотеатр, где фильм можно посмотреть.

За две недели до праздника Победы уже традиционно откроются интерактивные игры с призами и подарками. Это будут игра «Поле побед» и викторина «Военный геймер».

А учитывая режим изоляции, действующий на территории всей страны, на проекте «Карта Победы» Ростелеком в Сибири раздаст промокоды на максимальную подписку в онлайн-кинотеатр Wink.