Семья с детьми заболела COVID-19 в Горно-Алтайске

Коронавирус нашли у семьи с двумя детьми в Горно-Алтайске после поездки отца семейства в Новосибирск, сообщил оперштаб региона.

Уточняется, что 32-летний мужчина после поездки в Новосибирск почувствовал недомогание. У него поднялась температура, появились кашель, ломота в теле. Позже аналогичные симптомы появились у его жены и детей.

В воскресенье, 19 апреля, они вызвали «скорую». Им сделали тест на коронавирус, он оказался положительным. Семью изолировали, их поместили в специализированный бокс Центра по профилактике и борьбе со СПИД.

Уточняется, что состояние всех удовлетворительное. Сейчас проводятся необходимые дезинфекционные мероприятия, выявляется и обследуется круг контактных лиц.

Первыми заболевшими стали двое пожилых жителей села Онгудай, они зарозились от дочери, которая приезжала к ним из Барнаула. Они также находятся в специализированном инфекционном боксе. Заболевание протекает в легкой форме.

В воскресенье утром оперштаб сообщал еще о двоих заболевших. Их выявили при профилактическом обследовании в Турочакском районе, это рабочие-вахтовики, которые уже покинули Горный Алтай и отправились домой в Томскую область. У них заболевание протекает без симптомов.