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Пилот МиГ-31 снял сопровождавший его истребитель НАТО

Источник:
Sibnet.ru
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Пилот российского истребителя МиГ-31, сопровождавшего стратегический ракет Ту-95МС, снял на видео встречу с натовским перехватчиком F-16.

Ролик опубликован на YouTube-канале Fighterbomber. На кадрах можно заметить, как российский истребитель приближается к F-16 и приветствует пилота самолета НАТО. В подписи к видео не указывается, когда случился инцидент.

МиГ-31 — российский сверхзвуковой истребитель четвертого поколения, предназначенный для перехвата и уничтожения воздушных целей в любых погодных условиях, способен развивать скорость до 2500 километров в час.

F-16 — американский многофункциональный истребитель четвертого поколения. Его максимальная скорость — 2120 километров в час.

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