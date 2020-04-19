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Вирусолог спрогнозировал срок победы над коронавирусом в России

Источник:
RT
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Фото: © Пресс-служба мэры и правительства Москвы

Россия сможет победить коронавирус при условии соблюдения текущих карантинных мер в июне, заявил в беседе вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

При благоприятном сценарии уже к началу лета количество новых инфицированных будет стремиться к нулю. «Это в наших руках. Важно, чтобы мы все сидели дома», — приводит RT слова Волчкова.

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По мнению специалиста, карантинные меры должны длиться минимум четыре недели, поскольку инкубационный период вируса — две недели. «От нас с вами многое зависит, потому что один инфицированный человек заражает десять новых», — отметил Волчков.

Вирусолог напомнил, что наибольшую опасность для заражения коронавирусом представляют закрытые, плохо вентилируемые помещения. «Выходя на улицу, надевайте маску, соблюдайте дистанцию. Чем больше — тем лучше», — заключил эксперт.

По информации федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361.

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